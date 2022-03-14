Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні

Президент України Володимир Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні.

"Продовжив переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав Зеленський.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503438949846507530?s=07