Події

20:48 14.03.2022

Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні

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Президент України Володимир Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні.

"Продовжив переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав Зеленський.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503438949846507530?s=07

Теги: #люксембург #ізраїль #польща #переговори
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