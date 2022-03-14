Кабмін розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Кабінет міністрів розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

"По суті, ми зробили дві основні зміни. Перша – зафіксували в нормативному полі, що люди, які зараз змінюють місце проживання у зв'язку з військовими діями, є внутрішньо переміщеними особами. Це стосується людей, які після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року перемістилися з регіонів, де ведуться активні бойові дії, перелік яких визначено урядом", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Другою зміною Кабмін надав додаткові канали для звернення за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

"Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутися до уповноваженої особи громади, ЦПАУ, а потім просто подати заяву через портал "Дія", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що таким чином влада зможе швидко зібрати інформацію про переселенців в одному місці, побачити їх "соціальний портрет" і зрозуміти потреби для того, щоб запропонувати якісні та адресні механізми підтримки.