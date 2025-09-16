Інтерфакс-Україна
Події
12:26 16.09.2025

Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо переходу від тимчасового захисту переміщених українців

Рада Європейського союзу ухвалила рекомендацію щодо переходу від тимчасового захисту переміщених українців з метою сталого повернення та реінтеграції в Україну, коли дозволять умови чи перехід до інших статусів для тих, хто на це має право.

Відповідне рішення ухвалено у вівторок в Брюсселі, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні Рада узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто на них має право", - йдеться в пресрелізі.

Зокрема, за допомогою цієї рекомендації ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення надання інформації переміщеним особам та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

Коментуючи ухвалене рішення, міністр імміграції та інтеграції головуючої в ЄС Данії Кааре Дібвад Бек сказав: "Невпинні та невиправдані напади Росії на Україну тривають. Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас, здоровим глуздом є підготуватися до того дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни".

"Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", - додав він.

Відповідно до рекомендації держав-членів закликають пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам.

Крім того, людям, які користуються тимчасовим захистом, також треба дозволити подавати заявки на отримання статусів, згідно з законодавством ЄС, наприклад, пов'язаних з висококваліфікованою роботою. "Неможливо одночасно мати статуси згідно з законодавством ЄС, та користуватися тимчасовим захистом", - наголошують в Раді ЄС.

В пресрелізі також зауважується, що багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. "Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів повинні бути узгоджені між країнами ЄС", - пропонує Рада ЄС.

Також держави-члени повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами. Вони також повинні поширити права тимчасового захисту, наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням на осіб, які беруть участь у програмах добровільного повернення.

Держави-члени також повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки повернення до України. "Країни ЄС повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані Центри Єдності, які можуть фінансуватися за рахунок програм ЄС. Центри Єдності можуть слугувати контактними особами для переміщених українців у державі-члені, надавати допомогу з документами, а також консультації щодо працевлаштування в Україні та країні перебування", - деталізують в Раді ЄС.

Рекомендація, яка є керівною для держав-членів ЄС, набуде чинності після її прийняття.

Як відомо, з березня 2022 року ЄС запропонував безпеку та притулок понад 4 млн переміщених українців. Переміщені особи з України, які не можуть повернутися додому через агресивну війну Росії, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально.

Рекомендація, яку держави-члени ухвалили сьогодні, відповідає їхньому прагненню координувати перехідний період та припинення тимчасового захисту. Вона також має на меті гарантувати спільну відповідальність протягом усього цього процесу.

