Pfizer продовжить гуманітарне постачання ліків до РФ, весь прибуток російської філії скерує на гумдопомогу Україні

Американська фармкомпанія Pfizer продовжить гуманітарні постачання ліків до РФ, весь прибуток російської філії скерує на гуманітарну допомогу Україні.

"Pfizer негайно пожертвує весь прибуток нашої російської філії на цілі, які надають безпосередню гуманітарну допомогу народу України. Це буде на додаток до всіх інших нещодавно оголошених пожертв від Pfizer в Україну. Крім того, ми більше не ініціюватимемо нових клінічних випробувань у Росії і припинимо набір нових пацієнтів до наших поточних клінічних випробувань у країні", - повідомляє Pfizer на своєму сайті в понеділок.

Компанія також уточнила, що перенесе всі поточні клінічні випробування на альтернативні майданчики за межі РФ, проте продовжить надавати необхідні ліки пацієнтам, які вже включені в клінічні випробування.

"Хоча Pfizer не володіє і не управляє жодними виробничими майданчиками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, призначені для нарощування виробничих потужностей у країні", - повідомила компанія.

Водночас у компанії зазначають, що добровільне призупинення постачання ліків до РФ "буде прямим порушенням основоположного принципу пріоритету пацієнтів".