Події

18:58 14.03.2022

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

1 хв читати
Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала президента України Володимира Зеленського про четвертий пакет санкцій проти Росії.

"Війна Путіна щодня стає все жорстокішою. Я щойно поінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 млн євро", - написала фон дер Ляєн у твіттері у понеділок.

У свою чергу президент України подякував ЄС за вагому фінансову допомогу, зазначив, що Україна продовжує рухатися до членства в ЄС.

"Обговорили з президентом Єврокомісії підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінимо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський у Twitter у понеділок.

Джерела: https://twitter.com/vonderleyen/status/1503377015927357445?s=20&t=eUPfGADN4gnrlz7U_ocz3g

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503408671115591683

Теги: #єс #зеленський #ляєн
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 14.03.2022
Відновлено енергопостачання 60 тис. абонентів на Миколаївщині, 14 тис. – на Донеччині, 10 тис. – на Харківщині та 3 тис. – на Сумщині

Відновлено енергопостачання 60 тис. абонентів на Миколаївщині, 14 тис. – на Донеччині, 10 тис. – на Харківщині та 3 тис. – на Сумщині

16:41 14.03.2022
Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

15:02 14.03.2022
У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

13:51 14.03.2022
Revolut стає доступним для українців у ЄС - Мінцифри

Revolut стає доступним для українців у ЄС - Мінцифри

13:46 14.03.2022
ЄС не має доказів запиту РФ до Китаю про допомогу у війні з Україною

ЄС не має доказів запиту РФ до Китаю про допомогу у війні з Україною

12:37 14.03.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Греції російську агресію, роботу гуманітарних коридорів та членство України в ЄС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Греції російську агресію, роботу гуманітарних коридорів та членство України в ЄС

12:15 14.03.2022
ЄС розглядає заборону експорту до РФ автомобілів вартістю понад EUR50 тис.

ЄС розглядає заборону експорту до РФ автомобілів вартістю понад EUR50 тис.

11:48 14.03.2022
Bosch припинив постачання побутової техніки з ЄС до РФ, зупиняє виробництво на двох заводах

Bosch припинив постачання побутової техніки з ЄС до РФ, зупиняє виробництво на двох заводах

22:53 13.03.2022
ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

21:23 13.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

Зеленський обговорив із Мішелем посилення санкційного тиску на РФ та переговорний процес щодо членства України в ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

РАКЕТНИЙ УДАР ПО ТЕЛЕВЕЖІ БІЛЯ РІВНОГО ЗАБРАВ ДЕВ'ЯТЬ ЖИТТІВ, ІЩЕ ДЕВ'ЯТЬ ОСІБ ПОРАНЕНІ – ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

МВФ попередньо оцінює спад ВВП України у 2022 році на 10%

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

З початку війни в Україні спрацювали 26 гуманітарних коридорів, вивезено близько 150 тис. осіб – заступник голови ОП Тимошенко

Ердоган і Шольц обговорили ситуацію в Україні

Британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг в Україні - Венедіктова

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині

Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

ПОСТПРЕДИ ЄС УЗГОДИЛИ ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ВІН СКОРО БУДЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ І НАБУДЕ ЧИННОСТІ - ФРАНЦУЗЬКЕ ПОСТПРЕДСТВО

Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році

Мінфін анонсував дебютний випуск доларових військових облігацій

США обговорюють можливість повного ембарго на торгівлю із РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА