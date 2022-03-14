Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала президента України Володимира Зеленського про четвертий пакет санкцій проти Росії.

"Війна Путіна щодня стає все жорстокішою. Я щойно поінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 млн євро", - написала фон дер Ляєн у твіттері у понеділок.

У свою чергу президент України подякував ЄС за вагому фінансову допомогу, зазначив, що Україна продовжує рухатися до членства в ЄС.

"Обговорили з президентом Єврокомісії підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінимо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський у Twitter у понеділок.

Джерела: https://twitter.com/vonderleyen/status/1503377015927357445?s=20&t=eUPfGADN4gnrlz7U_ocz3g

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503408671115591683