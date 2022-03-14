Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

Дев'ятеро людей загинули та стільки ж дістали травм унаслідок ракетного удару окупаційних військ по телевізійній вежі у с. Антополі біля м. Рівного вранці у понеділок, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці на Рівненщині дві ракети атакували телевізійну вежу та адміністративне приміщення біля неї. Станом на 18:00 констатуємо, що у нас дев'ятеро загиблих, дев'ятеро постраждалих. Роботи активно продовжуються", - сказав Коваль на брифінгу в понеділок.

За його словами, телемовлення в північних районах області вже відновлено кабельною мережею, місцеві радіомовники вже також вийшли в ефір.

Начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Рівненщині Юрій Корецький повідомив, що інформація про обстріл надійшла вранці близько 5:25.

"Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають і будуть продовжені до повного розчищення будівлі", - сказав він.

Джерело: https://www.facebook.com/koval8/videos/377401740611462