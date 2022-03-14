Події

18:21 14.03.2022

Шмигаль подякував країнам ЄС та Молдові за прийом біженців

1 хв читати
Шмигаль подякував країнам ЄС та Молдові за прийом біженців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність усім західним сусідам Української держави, а також Литві та іншим країнам ЄС за теплий прийом та підтримку біженців з України

"Дякую Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві та багатьом іншим європейським країнам за підтримку, гостинність, тепле ставлення та увагу до українських жінок і дітей. Потрібно терміново зупинити агресора, щоб українці могли повернутися додому!", - написав Шмигаль у твіттер у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503401006260002820

Теги: #премєр #біженці
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 14.03.2022
Франція здатна розмітити в себе до 100 тис. українських біженців – глава МВС

Франція здатна розмітити в себе до 100 тис. українських біженців – глава МВС

20:48 13.03.2022
ЮНЕСКО вивчить можливості здобуття освіти евакуйованими громадянами України в країнах ЄС

ЮНЕСКО вивчить можливості здобуття освіти евакуйованими громадянами України в країнах ЄС

19:10 13.03.2022
Посол України в Ізраїлі подав позов до МВС щодо прийому українських біженців

Посол України в Ізраїлі подав позов до МВС щодо прийому українських біженців

18:46 13.03.2022
Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

17:53 13.03.2022
Результати України на Паралімпіаді в Пекіні показують, що українці незламні - Шмигаль

Результати України на Паралімпіаді в Пекіні показують, що українці незламні - Шмигаль

23:06 12.03.2022
Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

18:56 12.03.2022
Райффайзен Банк домовився про обмін готівкових гривень на євро для українців в Австрії

Райффайзен Банк домовився про обмін готівкових гривень на євро для українців в Австрії

17:33 12.03.2022
МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

21:04 11.03.2022
Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

19:30 11.03.2022
"Укрпошта" доставить евакуйованим українцям "посилки з домівки" до сусідніх країн зі знижкою в 70%

"Укрпошта" доставить евакуйованим українцям "посилки з домівки" до сусідніх країн зі знижкою в 70%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

РАКЕТНИЙ УДАР ПО ТЕЛЕВЕЖІ БІЛЯ РІВНОГО ЗАБРАВ ДЕВ'ЯТЬ ЖИТТІВ, ІЩЕ ДЕВ'ЯТЬ ОСІБ ПОРАНЕНІ – ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

МВФ попередньо оцінює спад ВВП України у 2022 році на 10%

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії кроки, щоб змусити РФ припинити агресію та військові злочини проти українців

З початку війни в Україні спрацювали 26 гуманітарних коридорів, вивезено близько 150 тис. осіб – заступник голови ОП Тимошенко

Ердоган і Шольц обговорили ситуацію в Україні

Британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг в Україні - Венедіктова

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині

Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

ПОСТПРЕДИ ЄС УЗГОДИЛИ ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ВІН СКОРО БУДЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ І НАБУДЕ ЧИННОСТІ - ФРАНЦУЗЬКЕ ПОСТПРЕДСТВО

Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році

Мінфін анонсував дебютний випуск доларових військових облігацій

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА