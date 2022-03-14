Шмигаль подякував країнам ЄС та Молдові за прийом біженців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність усім західним сусідам Української держави, а також Литві та іншим країнам ЄС за теплий прийом та підтримку біженців з України

"Дякую Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві та багатьом іншим європейським країнам за підтримку, гостинність, тепле ставлення та увагу до українських жінок і дітей. Потрібно терміново зупинити агресора, щоб українці могли повернутися додому!", - написав Шмигаль у твіттер у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503401006260002820