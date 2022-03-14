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17:09 14.03.2022

Єрмак подякував Ізраїлю за рішення не йти в обхід санкцій проти РФ

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак подякував міністру закордонних справ Ізраїлю Яіру Лапіду за справедливе рішення та правильну позицію не йти в обхід санкцій проти РФ.

"Ізраїль демонстрував чітке розуміння ситуації та відданість правій справі. Ми вдячні Яіру Лапіду за справедливе рішення та правильну позицію", - написав Єрмак у твіттері в неділю.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід заявив, що "Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій західних країн проти Росії", наводить у понеділок видання The Times of Israel його слова.

"Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій, які США та західні країни запровадили проти Росії", - заявив Лапід у понеділок.

Він зазначив, що МЗС координується з цього питання із центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами.

Лапід також знову озвучив готовність Ізраїлю сприяти мирному вирішенню проблеми.

"Ізраїль зробить усе можливе, щоб сприяти посередницьким зусиллям, зупинити обстріли та відновити мир", - заявив глава МЗС, додавши, що Ізраїль працює разом із США та європейськими країнами.

Джерело: https://twitter.com/AndriyYermak/status/1503378998562332681

Теги: #ізраїль #війна #підтримка
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