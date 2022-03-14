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16:41 14.03.2022

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

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Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала президента України Володимира Зеленського про четвертий пакет санкцій проти Росії.

"Війна Путіна щодня стає все жорстокішою. Я щойно поінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 млн євро", - написала фон дер Ляєн у твіттері у понеділок.

Теги: #єс #зеленський #ляєн
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