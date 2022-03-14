Події

16:38 14.03.2022

Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

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Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

Конгрес США вранці в середу заслухає звернення президента України Володимира Зеленського, яке відбудеться у відеорежимі, повідомила журналіст видання Wall Street Journal Вів'єн Салама з посиланням на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер (Чарльз Елліс Шумер – ІФ) анонсували віртуальне звернення до Конгресу США від президента України Володимира Зеленського, на середу, 16 березня, о 9:00", - написала Салама вранці у твіттері.

Теги: #сша #парламент #президент #звернення
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