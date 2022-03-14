Події

15:21 14.03.2022

Ракета, яка вдарила по Донецьку, – однозначно російська, заявили у Центрі оперативного інформування Міноборони України

1 хв читати

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, однозначно є російською, заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін.

"Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас... Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда протягом восьми років розповідала про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за вісім років і можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад двох тижнів", - сказав Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі.

Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OrN-rs2flUc

Теги: #ракета #донецьк #влучення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 14.03.2022
Над Подолом у Києві збито ракету російських військ, залишки впали на будинок - А. Геращенко

Над Подолом у Києві збито ракету російських військ, залишки впали на будинок - А. Геращенко

08:58 12.03.2022
Над Дніпром українською ППО знищено російську крилату ракету - Повітряне командування "Схід"

Над Дніпром українською ППО знищено російську крилату ракету - Повітряне командування "Схід"

21:40 07.03.2022
Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

17:13 04.03.2022
У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети - прессекретар Никифоров

У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети - прессекретар Никифоров

21:26 28.02.2022
Унаслідок ракетного удару по Київській області пошкоджено гуртожиток і два житлових будинки - МВС України

Унаслідок ракетного удару по Київській області пошкоджено гуртожиток і два житлових будинки - МВС України

10:33 27.02.2022
На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

09:13 27.02.2022
ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

14:54 26.02.2022
СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

11:47 25.02.2022
В Умані ще один загиблий серед цивільного населення

В Умані ще один загиблий серед цивільного населення

06:56 25.02.2022
Рівненський аеропорт потрапив під удар ракети агресора - мер міста

Рівненський аеропорт потрапив під удар ракети агресора - мер міста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

Противник зосередив зусилля на східному та південному напрямках, біля Києва і Харкова зайняв оборону – Арестович

У переговорах української та російської делегацій взято технічну паузу до 15 березня - Подоляк

Війська РФ підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС

Росія випередила Іран та Північну Корею за кількістю впроваджених проти неї санкцій - Кулеба

ОСТАННЄ

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

У Чугуєві під час обстрілу дитсадка загинув 15-річний хлопець, розпочато розслідування - прокуратура

Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

У ВР пропонують на період воєнного стану дерегулювати трудові відносини

В Естонії до бойової групи НАТО приєдналися данські військовослужбовці, очікується прибуття французького контингенту - Міноборони

Війська РФ підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС

Противник зосередив зусилля на східному та південному напрямках, біля Києва і Харкова зайняв оборону – Арестович

Українських дітей із хронічними захворюваннями переправили на лікування з Польщі до Італії

Наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами - Верещук

"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії – Резніков

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА