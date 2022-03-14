Ракета, яка вдарила по Донецьку, – однозначно російська, заявили у Центрі оперативного інформування Міноборони України

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, однозначно є російською, заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін.

"Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас... Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда протягом восьми років розповідала про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за вісім років і можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад двох тижнів", - сказав Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі.

Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OrN-rs2flUc