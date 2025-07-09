На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/

За 8 липня поліція зафіксувала 3 409 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"На Білицьке росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. На автодорозі поблизу села Новий Донбас Добропільської ТГ окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто – одна людина загинула та одна зазнала поранень", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом війська рф обстріляли 16 населених пунктів: міста Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Родинське, села Андріївка, Бересток, Веселе, Гуліве, Діброва, Новий Донбас, Новотроїцьке, Рай-Олександрівка, Старий Караван, Шилівка. Руйнувань зазнали 59 цивільних об’єктів, з них 43 житлових будинки.