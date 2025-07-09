Інтерфакс-Україна
Події
14:15 09.07.2025

Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

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Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив про нові жертви в результаті російської агресії: восьмеро осіб загинули, ще троє поранені.

"П'ятеро загиблих — у Родинському. Ворог атакував місто FPV-дронами, знищив 2 цивільні автівки", - написав він у телеграм в середу.

Костянтинівка зазнала двох авіаударів — 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник — влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення отримали двоє водіїв автомобіля.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає на небезпеку не тільки себе, але й тих, хто ризикує своїм життям, щоб привезти допомогу до прифронтових населених пунктів", - зазначив начальник ОВА.

Теги: #донецьк #жертви #обстріл

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