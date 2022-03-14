"Датагруп-Volia" підключила вже понад 200 бомбосховищ до інтернету і ТБ

Компанія "Датагруп-Volia" у межах впровадженої програми з підключення цивільних укриттів та бомбосховищ приєднала до безоплатного високошвидкісного інтернету вже понад 200 об'єктів у 18 областях України.

Як повідомила пресслужба компанії в понеділок, зокрема, до мережі підключено 22 бомбосховища у Києві.

"Наша компанія з першого дня війни підключилася до ініціативи щодо проведення інтернету до місць, де, на жаль, українці перебувають нині все частіше – до бомбосховищ. Відсутність зв'язку в такі скрутні часи може призвести до паніки, а це останнє, що потрібно наразі нашій країні. Тому разом з інтернетом ми надаємо всім охочим безоплатний доступ до більшості загальнонаціональних інформаційних каналів", - заявили в компанії "Датагруп-Volia".

Компанія зазначає, що нині активно співпрацює із застосунком "Київ цифровий" для того, щоб кияни оперативно отримували інформацію щодо підключення нових сховищ у місті.

Як повідомлялося, у червні 2021 року "Датагруп" завершила укладення угоди щодо придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення і кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia й розвиватиме консолідований актив.