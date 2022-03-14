Події

15:02 14.03.2022

"Датагруп-Volia" підключила вже понад 200 бомбосховищ до інтернету і ТБ

1 хв читати

Компанія "Датагруп-Volia" у межах впровадженої програми з підключення цивільних укриттів та бомбосховищ приєднала до безоплатного високошвидкісного інтернету вже понад 200 об'єктів у 18 областях України.

Як повідомила пресслужба компанії в понеділок, зокрема, до мережі підключено 22 бомбосховища у Києві.

"Наша компанія з першого дня війни підключилася до ініціативи щодо проведення інтернету до місць, де, на жаль, українці перебувають нині все частіше – до бомбосховищ. Відсутність зв'язку в такі скрутні часи може призвести до паніки, а це останнє, що потрібно наразі нашій країні. Тому разом з інтернетом ми надаємо всім охочим безоплатний доступ до більшості загальнонаціональних інформаційних каналів", - заявили в компанії "Датагруп-Volia".

Компанія зазначає, що нині активно співпрацює із застосунком "Київ цифровий" для того, щоб кияни оперативно отримували інформацію щодо підключення нових сховищ у місті.

Як повідомлялося, у червні 2021 року "Датагруп" завершила укладення угоди щодо придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення і кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia й розвиватиме консолідований актив.

Теги: #інтернет #бомбосховища
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 11.03.2022
Мобільні оператори у Харкові, Мелітополі, Чернігові та Сумах відновлюють інфраструктуру - Держспецзв'язку

Мобільні оператори у Харкові, Мелітополі, Чернігові та Сумах відновлюють інфраструктуру - Держспецзв'язку

00:13 11.03.2022
"Тріолан" відновив доступ до мережі на 70% у восьми містах

"Тріолан" відновив доступ до мережі на 70% у восьми містах

13:51 10.03.2022
"Тріолан" не надає доступ до інтернету через хакерську атаку на мережі, обіцяє виправити за добу

"Тріолан" не надає доступ до інтернету через хакерську атаку на мережі, обіцяє виправити за добу

00:25 10.03.2022
"Тріолан" тимчасово не працює у низці українських міст

"Тріолан" тимчасово не працює у низці українських міст

21:32 09.03.2022
"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

16:17 09.03.2022
"Київстар" підключив до фіксованого інтернету 65 бомбосховищ у 9 містах, "Датагруп" та Volia відновили роботу мережі у Херсоні та Краматорську

"Київстар" підключив до фіксованого інтернету 65 бомбосховищ у 9 містах, "Датагруп" та Volia відновили роботу мережі у Херсоні та Краматорську

21:14 06.03.2022
"Датагруп" і Volia почали підключати бомбосховища до інтернету

"Датагруп" і Volia почали підключати бомбосховища до інтернету

12:08 04.03.2022
Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

17:12 02.03.2022
"Фрінет" готовий забезпечити безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти та блокпости тероборони

"Фрінет" готовий забезпечити безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти та блокпости тероборони

21:08 28.02.2022
Мінкультури закликає українців стати до лав інтернетвійськ

Мінкультури закликає українців стати до лав інтернетвійськ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв

ОСТАННЄ

Із Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів - міськрада

Австралія та Нідерланди вирішили домагатися від Росії компенсації за аварію рейсу MH17

Питання літаків для України залишається невідкладним на порядку денному - глава МЗС

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

Профільний комітет ВР рекомендує знизити ПДВ до 7%, звільнити пальне від акцизу - Гетманцев

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців

Кулеба закликав низку великих компаній піти з ринку РФ

Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки у смт Низи - голова ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА