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14:53 14.03.2022

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців

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Бюро економічної безпеки України закликає підприємців не завищувати ціни на послуги і товари для українців.

"Це неприпустимо під час військових дій, на тлі падіння купівельної спроможності населення. Тому сьогодні ми відстежуємо та відпрацьовуємо кожен такий випадок. Зібрані матеріали надсилатимуться до компетентних органів для подальшого вжиття заходів (Державної податкової служби, Держспоживслужби, Національної поліції та інших)", - заявив директор Бюро Вадим Мельник, слова якого наводить пресслужба БЕБ у понеділок.

За його словами, при визначенні ознак правопорушень під час відпрацювання фактів встановлення необґрунтовано високих цін вживатимуться заходи "до негайного їх припинення та притягнення винних до визначеної законом відповідальності".

У Бюро уточнюють, що з початку березня співробітники БЕБ отримали 275 повідомлень через спеціально створений телеграм-бот і пошту. Найбільше повідомлень надійшло із Львівської області - 63, Дніпропетровської - 46, Київської області та м. Києва - 40.

"Більшість повідомлень від громадян стосуються завищення цін на проживання та окремих товарів повсякденного споживання. Крім того, встановлено факти завищення цін на паливо деякими мережами АЗС", - уточнюють у БЕБ.

Там наголошують, що у кожній області України створено спеціальні групи Бюро, якими налагоджено співпрацю з обласними військовими адміністраціями, меріями, Національною поліцією, Держпродспоживслужбою та місцевими підрозділами територіальної оборони.

"Бюро економічної безпеки закликає український бізнес допомагати ЗСУ та працювати з метою забезпечення оборони нашої держави, сумлінно виконувати свою роботу та не завищувати ціни на критично важливі товари та послуги для громадян. БЕБ закликає свідомих громадян не стояти осторонь та повідомляти про відомі вам аналогічні випадки необґрунтованого підвищення цін на житло, товари повсякденного споживання та послуги, за адресою: zvernennya@esbu.gov.ua або за допомогою телеграм бота https://t.me/StopOverpriceBot", - підсумували в БЕБ.

Теги: #ціни #бізнес #беб
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