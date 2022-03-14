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14:47 14.03.2022

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

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Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до співгромадян у День добровольця, заявив, що сьогодні всі українці є добровольцями.

"Сьогодні ми відзначаємо по суті наше українське свято – День добровольця. Саме наша здатність миттєво об'єднуватися під час випробувань, знаходити спільну мову, боротися разом, створювати наш характер. Український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтеся, таке з нами буває і бувало. Але коли ми бачимо загрозу нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі – ми не вагаємось ні хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє", - заявив Зеленський у відеозвернення у понеділок.

Як наголосив президент, українців не потрібно переконувати, щоб вони стали добровольцями, не потрібно стимулювати, щоб вони почали допомагати один одному.

"Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них все це просто мета. Україна для нас – це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам'ятних місць. Ми відчуваємо цю землю. Україна для нас – це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні, тому сьогодні ми всі – добровольці, всі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє. Усім, хто відчуває цей вільний поклик... Поклик до захисту України...", - сказав він.

Зеленський також відзначив усіх причетних до захисту держави, зокрема військових, журналістів, представників територіальної оборони та бізнесу, дипломатів, техніків, постачальників продуктів і гуманітарної допомоги, лікарів, водіїв, рятувальників тощо.

"Усім я вдячний. І щиро вас вітаю! Кожного з добровольців. Усіх, хто спільно працює на перемогу", - сказав глава держави, додавши, що саме потужна підтримка ЗСУ з боку народу, щирий волонтерський рух, масовий вступ громадян до територіальної оборони та солідарність усіх українців – це засади для перемоги та звільнення країни.

Теги: #президент #добровольці
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