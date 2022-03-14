Події

14:44 14.03.2022

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

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Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв увечері розповісти про підсумки переговорів із Росією, черговий раунд яких відбувається у понеділок.

"Сьогодні вже розпочалася відеозустріч делегацій. Вона продовжується. Усі чекають на новини. Увечері обов'язково доповімо", - сказав він у відеозверненні у понеділок удень.

При цьому він закликав українців "триматися, боротися, щоб перемогти". "Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. Із гарантіями безпеки для нашої держави, наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "російська держава готувалася до війни десятки років. Вони нагромадили значний військовий ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І задля знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо".

Теги: #президент #гарантії #безпеки
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