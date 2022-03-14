Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти і компанія Totonis запустили міжнародну платформу #МояВійна, де українці можуть описувати свої історії про війну.

"Міністерство культури та інформаційної політики України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти і компанія Totonis запустили міжнародну платформу #МояВійна (www.mywar.in.ua). З її допомогою кожен українець як свідок жорстокої війни Російської Федерації проти України може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. Громадяни всіх країн світу можуть побачити та прочитати ці факти рідними для них мовами та висловити свою підтримку Україні реальними діями", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що на платформу, окрім історії, можна додати відео або фотопідтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові на території України.

"Всі кореспонденти проходитимуть модерацію, перш ніж історія стане доступною. Це передбачено, щоб інші користувачі платформи, організатори та партнери проєкту були впевнені, що написали це реальні люди. Модерація відбуватиметься протягом всієї реалізації проєкту, щоб уникнути участі в ньому провокаторів, ботів, закликів, що виходять за межі моральних норм", - йдеться у повідомленні.