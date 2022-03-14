Понад половина об'єктів ВДЕ-генерації України вартістю майже $6 млрд під загрозою знищення військами РФ - УАВЕ

Київ. 14 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Майже половина об'єктів електрогенерації на відновлюваних джерелах енергії вартістю понад $5,6 млрд і потужністю майже 4 ГВт розташовані в зоні активних бойових дій, повідомили в Українській асоціації відновлюваної енергетики.

"В областях, де тривають активні бойові дії, розташовані 47% встановленої потужності електростанцій на ВДЕ. Враховуючи, що загальна вартість капітальних інвестицій у відновлювану енергетику України становить понад $12 млрд, під загрозою ушкодження і зниження перебувають активи вартістю понад $5,6 млрд", - зазначається в релізі асоціації.

Крім того, за її підрахунками, понад $3,6 млрд капітальних інвестицій розташовані в регіонах, що сусідять з областями, де тривають активні бойові дії з захисту України від російської окупації.

"Відповідно, понад 3,97 ГВт розташовані в областях безпосередньої загрози повного або часткового руйнування, більше ніж 2,4 ГВт - у сусідніх з активними бойовими діями областях", - зазначили в УАВЕ, додавши, що до початку 2022 року встановлена потужність ВДЕ становила 9,5 ГВт.

Як зазначили в асоціації, в областях активних бойових дій розташовані 89% встановленої потужності ВЕС, поблизу них - іще 9%, оскільки більшість вітроелектростанцій в Україні побудована в південних областях країни з найбільшим потенціалом вітру - Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, і майже всі з них припинили свою роботу.

Там також зазначили, що 37% наземних, 35% дахових/фасадних сонячних електростанцій і майже половина (48%) станцій на біомасі також опинилися в зонах активних бойових дій, 34%, 19% і 42% відповідно - в сусідніх областях із високою імовірністю розгортання бойових дій.

За даними асоціації, дещо краща ситуація зі станціями на біогазі та малими гідроелектростанціями: в областях активних бойових дій розташовані 29% біогазових станцій і 16% малих гідроелектростанцій.

"Нині частина станцій ВДЕ вже припинила свою роботу, зафіксовано випадки знищення вітротурбін, сонячних панелей, електроустаткування станцій, ліній електропередач, підстанцій. Крім того, російські окупанти крадуть обладнання зі станцій ВДЕ", - описали ситуацію в УАВЕ.

Там наголосили, що, враховуючи вартість капітальних інвестицій, вартість відновлення потужностей генерації, ліній електропередач, устаткування, відшкодування втрат здоров'я і життя працівників відновлюваної енергетики України, УАВЕ вимагатиме компенсації від російських загарбників у міжнародних судах.

"Збитки, завдані російськими окупантами власності українського та міжнародного бізнесу, мають бути компенсовані через міжнародний судовий процес", - наголосили в асоціації.

Як повідомлялося, раніше глава УАВЕ Андрій Конеченков зазначив, що вітроенергетичні компанії, які працюють в Україні, через військову агресію Російської Федерації зупинили загалом понад 2/3 генеруючих установок.

"Станом на 9 березня 2022 року зупинено роботу вітроелектростанцій (ВЕС) загальною потужністю 1 162,5 МВт. Залишаються в роботі 372,5 МВт", - сказав Конеченков у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".