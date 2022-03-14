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11:28 14.03.2022

Обладнання телевежі на Рівненщині наразі відключено, ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне - Держспецзв'язку

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Обладнання телевежі в селі Антопіль Рівненського району, яка зазнала авіаудару в понеділок уранці, наразі відключено, фахівці з'ясовують пошкодження, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у своєму телеграм-каналі в понеділок.

"Ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне. Фахівці концерну вже розбираються із ситуацією і роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів", - ідеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Служба при цьому зазначає, що, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна на супутнику, на YouTube, ОТТ-сервісах, а також у "Дії".

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2316

Теги: #рівне #телевежа
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