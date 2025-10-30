У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

Внаслідок удару російських військ по центру Чернігова, завданого 29 жовтня, споруда телевежі зазнала пошкоджень, місцева влада просить містян не наближатися до об’єкту до завершення стабілізаційних робіт, повідомила пресслужба міської ради.

"Унаслідок удару російських військ по телевежі (завданого 29.10.2025 року) в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень. З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції", йдеться у повідомленні міськради у фейсбуці у четвер.

"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Дотримання цих рекомендацій — запорука вашої безпеки", - зазначено у дописі.