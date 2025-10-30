Інтерфакс-Україна
Події
18:02 30.10.2025

У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

1 хв читати

Внаслідок удару російських військ по центру Чернігова, завданого 29 жовтня, споруда телевежі зазнала пошкоджень, місцева влада просить містян не наближатися до об’єкту до завершення стабілізаційних робіт, повідомила пресслужба міської ради.

"Унаслідок удару російських військ по телевежі (завданого 29.10.2025 року) в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень. З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції", йдеться у повідомленні міськради у фейсбуці у четвер.

"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Дотримання цих рекомендацій — запорука вашої безпеки", - зазначено у дописі.

Теги: #пошкодження #чернігів #телевежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:43 29.10.2025
Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

08:43 29.10.2025
РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

08:33 29.10.2025
РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

11:49 28.10.2025
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

19:06 27.10.2025
Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

23:56 25.10.2025
Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

Одне з підприємств Чернігова уражено внаслідок атаки російських БпЛА - МВА

11:11 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

16:12 21.10.2025
Лікарні Чернігівщини продовжують роботу попри перебої з електрикою – ОВА

Лікарні Чернігівщини продовжують роботу попри перебої з електрикою – ОВА

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

14:16 17.10.2025
В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

ОСТАННЄ

Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА