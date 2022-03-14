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11:27 14.03.2022

У Луганській області заборонено вивезення палива - розпорядження ОДА

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Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заборонив суб'єктам господарювання, фізичним особам-підприємцям, які здійснюють торгівлю пальним, вивіз із території області бензину марки А-92 та А-95, дизельного пального та зрідженого газу для автомобілів.

Відповідне розпорядження №106 "Про заборону вивезення пального" він підписав 14 березня.

Контролювати дотримання встановлених обмежень на місцях доручено Національній поліції, підрозділам Збройних сил України та Національній гвардії України, які розміщені на території Луганської області.

Як повідомлялося, 12 березня 2022 року розпорядженням №105 "Про контроль за цінами на товари" було заборонено необґрунтоване підвищення цін в умовах воєнного часу на товари першої необхідності, зокрема, й зазначені види пального для автотранспорту.

Теги: #паливо #луганськ #заборона #вивезення
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