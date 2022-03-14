Події

11:20 14.03.2022

AmCham в Україні розірвала відносини з російською AmCham

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Американська торговельна палата (AmCham, АСС) в Україні розірвала відносини з російською AmCham, повідомив президент АСС в Україні Андрій Гундер.

"Поведінка AmCham у Росії викликає почуття сорому. Підприємства США мають припинити свою діяльність: відкрийте очі на воєнні злочини, вбивство жінок і дітей. AmCham у Росії – "бізнесу, як завжди", немає. Не надсилайте мені більше листів. Слідом за російським військовим кораблем - ідіть...", - написав Гундер у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/AndyHunder/status/1502664986325303302

Теги: #рф #війна #відносини #асс
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