AmCham в Україні розірвала відносини з російською AmCham

Американська торговельна палата (AmCham, АСС) в Україні розірвала відносини з російською AmCham, повідомив президент АСС в Україні Андрій Гундер.

"Поведінка AmCham у Росії викликає почуття сорому. Підприємства США мають припинити свою діяльність: відкрийте очі на воєнні злочини, вбивство жінок і дітей. AmCham у Росії – "бізнесу, як завжди", немає. Не надсилайте мені більше листів. Слідом за російським військовим кораблем - ідіть...", - написав Гундер у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/AndyHunder/status/1502664986325303302