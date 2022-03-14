Події

10:49 14.03.2022

"Київстар ТБ" розпочинає трансляцію школи онлайн

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На платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ" стали доступні відеоматеріали Всеукраїнської школи онлайн, які розміщені у новому розділі "Освіта", повідомила пресслужба "Київстару" у понеділок.

"Кожен охочий має безкоштовний доступ до лекцій у рамках розкладу і може у такий спосіб навчатися дистанційно. Бібліотека розділу постійно оновлюється новим корисним контентом для найменших користувачів: мовними курсами, уроками з IT та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, з понеділка, 14 березня, на українському телебаченні стартує освітній проєкт "Освіта без кордонів", який реалізується з ініціативи Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформи онлайн-телебачення, серед яких "Київстар ТБ".

Так, з понеділка до п'ятниці (14-18 березня) щодня з 10:00 стартує серія уроків для учнів 5-11 класів з дисциплін "Українська мова", "Математика" та "Історія України". Телеканали будуть вибірково транслювати контент для різних класів: телеканал "Піксель" - уроки для 5 класу (10:00) та 6 класу (11:00); телеканал ПЛЮСПЛЮС - уроки для 7 класів (10:00), 8 класів (11:00), 11 класів (12:00); регіональні канали Суспільного - уроки для 9 класу (10:00) та 10 класу (11:00).

На "Київстар ТБ" можна буде переглядати уроки і в режимі онлайн, обравши відповідний канал, і записи - абсолютно безкоштовно. Контент також доступний усім, хто перебуває за кордоном, потрібно лише безкоштовно авторизуватися на платформі.

"Ми дбаємо про те, щоб у дітей була можливість навчатися в ці непрості часи і щоб після нашої перемоги у війні адаптація та повернення до навчального процесу відбувалися якнайлегше. Тому ми відкрили доступ до всього освітнього контенту на платформі, працюємо над постійним оновленням та робимо все, щоб навчання у нашій країні справді здійснювалося без кордонів", - коментують "Київстар ТБ".

Як повідомлялося, з початку війни "Київстар ТБ" надав безкоштовний доступ до новинних телеканалів та всього дитячого контенту авторизованим користувачам. Весь російський контент було вилучено з платформи.

Теги: #школа #київстар
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