ВООЗ оцінює кількість постраждалих від війни в Україні у 18 млн

Поточна оцінна кількість постраждалих в Україні від військового наступу Росії становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами, йдеться у заяві європейського підрозділу ВООЗ у понеділок.

"Близько 3 млн людей залишили країну. Ланцюжки постачань серйозно порушені. Багато дистриб'юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків закінчуються, а лікарням складно надати допомогу всім хворим і пораненим", – наголошується в документі.

ВООЗ зазначає, що координує з партнерами надання гуманітарної медичної допомоги і на території України, і на її кордонах, а також надання технічної підтримки та кадрового резерву.

Зокрема, 8 березня ВООЗ доставила до Києва 10 тонн наборів для травматології та екстреної хірургії, які буде розподілено між складами в семи областях: Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Житомирській і Черкаській.

Крім того, 9–11 березня через Полтаву до Харкова відправлено дев'ять партій по 10 тонн кожна; у Суми через Полтаву; у Дніпро; у Херсон через Дніпро; у Маріуполь через Дніпро; у Миколаїв; у Житомир; у Запоріжжі та у Черкаси. Кожна партія розрахована на 150 пацієнтів із травмами та 15 тис. пацієнтів первинної медико-санітарної допомоги протягом трьох місяців.

ВООЗ зазначає, що всі предмети постачання розподіляються у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я на основі оцінок критичних потреб ВООЗ, ризиків для здоров'я населення, оцінок послуг і матеріально-технічних можливостей. "Найближчими днями та тижнями спостерігатиметься постійний потік предметів медичного призначення в рамках зусиль щодо забезпечення доступу людей до основних ліків і медичної допомоги", – заявляє організація.

ВООЗ також заявляє, що станом на 12 березня підтвердила загалом 31 напад на медичні заклади в період з 24 лютого по 11 березня 2022 року, внаслідок яких 12 людей загинули та 34 отримали поранення, з яких 8 поранених та 2 убитих були працівниками охорони здоров'я. Решта атак перевіряється.

"ВООЗ рішуче засуджує акти насильства проти охорони здоров'я. Кожна окрема атака позбавляє людей життєво важливих послуг. Напади на охорону здоров'я є порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини", – наголошується у заяві.