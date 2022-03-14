Події

06:34 14.03.2022

"Зелених коридорів" для евакуації на Сумщині 14 березня не буде: жодного маршруту не узгоджено – голова ОДА

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Евакуація мирних громадян у Сумській області з гуманітарних коридорів 14 березня не відбудеться через неузгодженість жодного маршруту, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумська область. 14 березня 2022 року "зелених коридорів" в області не буде. Жоден із маршрутів станом на сьогодні не узгоджений", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, подальші переговори тривають.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1106

Теги: #евакуація #сумська
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