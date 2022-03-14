Події

06:30 14.03.2022

Макрон обговорив ситуацію навколо України з американським та українським колегами - Єлисейський палац

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Президент Франції Еммануель Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом, повідомила президентська пресслужба.

Вона зазначила, що метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні".

Під час розмови із Зеленським Макрон "висловив йому повну підтримку" та розповів про додаткову допомогу, яку Євросоюз на саміті у Версалі вирішив надати Україні.

"Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Макрон і Байден під час спілкування "домовлялися посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".

Теги: #сша #франція #лідери
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