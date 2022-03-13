Події

23:54 13.03.2022

"Нафтогаз" збільшив постачання газу на 16% за рахунок ТЕС

1 хв читати

Київ. 13 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" із початком забезпечення газом ТЕС у межах спецзобов'язань збільшило добовий обсяг постачання ресурсу на 16%, повідомила материнська компанія.

"За 12 березня "Нафтогаз Трейдинг" поставив споживачам 88 млн куб. м природного газу. Добове споживання збільшилося на 16% за рахунок теплових електростанцій", – ідеться у її повідомленні у Telegram-каналі ввечері в неділю.

У компанії наголосили, що "Нафтогаз Трейдинг" має у своєму розпорядженні необхідний ресурс для задоволення всіх заявок.

Як повідомлялося, увечері 12 березня ГК "Нафтогаз Трейдинг" повідомила, що розпочала постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), а загалом підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, триває процес із рештою.

Кабінет Міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на "Нафтогаз Трейдинг" спеціальні зобов'язання щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м. Зобов'язання діє з моменту укладання договору і до 30 квітня 2022 року.

"Це дасть змогу відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги газу, щоб стабільно продовжувати роботу й постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо", - наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Теги: #нафтогаз #енергетика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 13.03.2022
ДАЗВ попередило про зростання радіаційної небезпеки від пожеж у зоні ЧАЕС

ДАЗВ попередило про зростання радіаційної небезпеки від пожеж у зоні ЧАЕС

15:27 13.03.2022
Майже 1 млн споживачів через війну позбавлені електропостачання, загалом енергосистема працює стабільно – Міненерго

Майже 1 млн споживачів через війну позбавлені електропостачання, загалом енергосистема працює стабільно – Міненерго

17:58 12.03.2022
"Укренерго" підтвердило проведення ремонтів пошкодженої електроінфраструктури ЧАЕС

"Укренерго" підтвердило проведення ремонтів пошкодженої електроінфраструктури ЧАЕС

19:44 11.03.2022
ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

17:55 11.03.2022
ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

16:42 11.03.2022
Енергокомітет ВР закликав європейських парламентаріїв запровадити повне ембарго на російські нафту та газ

Енергокомітет ВР закликав європейських парламентаріїв запровадити повне ембарго на російські нафту та газ

11:53 11.03.2022
Відмова України від російського ядерного палива позбавить РФ від 6 до 8 млрд грн на рік – голова "Енергоатома"

Відмова України від російського ядерного палива позбавить РФ від 6 до 8 млрд грн на рік – голова "Енергоатома"

19:52 10.03.2022
Глава Міненерго закликав держави G-7 заморозити газові гроші РФ

Глава Міненерго закликав держави G-7 заморозити газові гроші РФ

16:02 10.03.2022
Голова ОГТСУ заявляє про ризики зупинки захоплених окупантами компресорних станцій, що суттєво позначиться на транзиті газу

Голова ОГТСУ заявляє про ризики зупинки захоплених окупантами компресорних станцій, що суттєво позначиться на транзиті газу

12:12 10.03.2022
"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP перестати підтримувати свої продукти в РФ

Загрози Києву немає, всі сили армії РФ під містом розбиті - Арестович

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ОСТАННЄ

Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський

Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УБИВСТВО РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКОВИМИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА В ІРПЕНІ СВІДОМЕ, ВОНИ ЗНАЛИ, ЩО РОБЛЯТЬ

НАША МЕТА У ПЕРЕГОВОРАХ ІЗ РОСІЄЮ - ОТРИМАТИ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НАС, ДЛЯ МИРУ, БЕЗПЕКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЛІДЕРАМ: ЯКЩО ВИ НЕ ЗАКРИЄТЕ НАШЕ НЕБО, ПИТАННЯ ЧАСУ, КОЛИ РАКЕТИ ВПАДУТЬ НА ВАШІ БУДИНКИ

Нацбанк повернув вимогу підтверджувальних документів на вивезення понад EUR10 тис.

На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА