"Нафтогаз" збільшив постачання газу на 16% за рахунок ТЕС

Київ. 13 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" із початком забезпечення газом ТЕС у межах спецзобов'язань збільшило добовий обсяг постачання ресурсу на 16%, повідомила материнська компанія.

"За 12 березня "Нафтогаз Трейдинг" поставив споживачам 88 млн куб. м природного газу. Добове споживання збільшилося на 16% за рахунок теплових електростанцій", – ідеться у її повідомленні у Telegram-каналі ввечері в неділю.

У компанії наголосили, що "Нафтогаз Трейдинг" має у своєму розпорядженні необхідний ресурс для задоволення всіх заявок.

Як повідомлялося, увечері 12 березня ГК "Нафтогаз Трейдинг" повідомила, що розпочала постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), а загалом підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, триває процес із рештою.

Кабінет Міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на "Нафтогаз Трейдинг" спеціальні зобов'язання щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м. Зобов'язання діє з моменту укладання договору і до 30 квітня 2022 року.

"Це дасть змогу відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги газу, щоб стабільно продовжувати роботу й постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо", - наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.