Події

22:57 13.03.2022

Генсек ООН закликав забезпечити безпечні гуманітарні коридори в Україні

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав забезпечити безпеку гуманітарних коридорів в Україні для евакуації людей.

"Я закликаю до того, щоб проходи були відкриті та утримувалися у безпеці, щоб люди могли отримати рятувальну допомогу та переміститися у безпечне місце", - написав він у Твіттері.

Гутерреш зазначив, що в Україні сотні тисяч людей потребують екстреної допомоги. "Забезпечення лікарень медичним обладнанням також є нагальним пріоритетом", - додав він.

Джерело: https://twitter.com/antonioguterres/status/1503106461546815490

Теги: #оон #генсек #гумкоридори
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