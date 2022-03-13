Генсек ООН закликав забезпечити безпечні гуманітарні коридори в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав забезпечити безпеку гуманітарних коридорів в Україні для евакуації людей.

"Я закликаю до того, щоб проходи були відкриті та утримувалися у безпеці, щоб люди могли отримати рятувальну допомогу та переміститися у безпечне місце", - написав він у Твіттері.

Гутерреш зазначив, що в Україні сотні тисяч людей потребують екстреної допомоги. "Забезпечення лікарень медичним обладнанням також є нагальним пріоритетом", - додав він.

Джерело: https://twitter.com/antonioguterres/status/1503106461546815490