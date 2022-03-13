Події

22:48 13.03.2022

Церкви та релігійні організації закликали світових лідерів упровадити безпольотну зону над Україною - Мінкультури

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Церкви та релігійні організації закликали світових лідерів упровадити безпольотну зону над Україною та створити гуманітарні коридори, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для впровадження безпольотної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних жителів України від регулярних бомбардувань та ракетних ударів російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Всеукраїнська рада церков звернулася до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії - вжити термінових заходів щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст та селищ із районів, де продовжуються активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором.

Теги: #церква #світ #заклик
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