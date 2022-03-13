Події

22:32 13.03.2022

Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9 - Верещук

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Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9, повідомила віцепрем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу у неділю.

Вона зазначила, що Маріуполь зазнає постійних обстрілів і "гуманітарний вантаж залишився заблокованим у Бердянську - на півдорозі до міста".

"Ми відновимо спробу доїхати, прорватися до рідного нам Маріуполя завтра вранці", - сказала Верещук.

За словами віцепрем'єра, для міст Попасна, Щастя та селища Гірське евакуація не відбулася через обстріл із боку окупантів.

"Місто Пологи Запорізької області - коридор було заблоковано через постійні обстріли", - також зазначила вона.

Водночас із Київської області вдалося евакуювати 3950 осіб, на Луганщині врятовано 1600 осіб.

"Усього з-під постійних обстрілів вдалося вивезти понад 5500 людей", - наголосила Верещук.

Теги: #евакуація #результати
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