ФСБ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військових у російську форму для їх вторгнення в Україну - Данілов

Федеральна служба безпеки РФ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму Російської Федерації для їх вторгнення в Україну, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів - ІФ) відмовляються воювати проти нашої країни. Але наразі ФСБ РФ та спецслужби на території (Білорусі - ІФ) умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - сказав Данілов в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, в Україні повністю готові до такого сценарію.

"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку саму відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E