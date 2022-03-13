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22:08 13.03.2022

ФСБ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військових у російську форму для їх вторгнення в Україну - Данілов

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Федеральна служба безпеки РФ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму Російської Федерації для їх вторгнення в Україну, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів - ІФ) відмовляються воювати проти нашої країни. Але наразі ФСБ РФ та спецслужби на території (Білорусі - ІФ) умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - сказав Данілов в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, в Україні повністю готові до такого сценарію.

"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку саму відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #білорусь #військові #вторгнення
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