Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області – голови Київської ОДА

У неділю вдалося евакуювати понад 600 людей із Бородянки та Кичеєва (Київська область), повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Серед них і підопічні місцевих психоневрологічних закладів. Це колона з 26 автобусів. Людей розмістили у соціальних та медичних закладах Житомирської області", - написав Кулеба у Telegram-каналі.

Він зазначив, що евакуйованим надається необхідна допомога. "Після того, як люди трохи передихнуть, будуть визначатися маршрути їхньої подальшої евакуації", - повідомив Кулеба.

Джерело: https://t.me/kyivoda/2133?single