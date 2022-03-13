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21:14 13.03.2022

Оператори мобзв'язку та інтернет-провайдери в Україні продовжують відновлювати мережі та збільшують зони покриття – Держспецзв'язку

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Станом на 20.00 неділі, 13 березня, оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери в Україні продовжують надавати послуги електронних комунікацій, продовжують відновлювати мережі та збільшують зони покриття, повідомили у Держспецзв'язку.

"У населених пунктах мобільні оператори продовжують відновлювати мережі та збільшують зони покриття. Зокрема, Київстар у Запорізькій області за добу відновив покриття більш ніж на 20% території", – йдеться у повідомленні відомства в Telegram у неділю.

Також наголошується, що на Vodafone окупанти продовжують здійснювати кібератаки, фахівці компанії їх успішно відбивають.

"Усі мобільні оператори продовжують надавати національний роумінг. Від сьогодні національний роумінг можна використовувати не лише для голосового зв'язку та СМС-повідомлень, а й для доступу до мобільного інтернету", - йдеться у повідомленні.

Держспецзв'язку спільно з операторами та провайдерами заблокували близько 20 доменів, створених з метою сіяти паніку серед цивільного населення, поширення дезінформації та ворожої пропаганди в Україні.

Окрім того, АТ "Укртелеком" забезпечило відновлення каналів зв'язку для Запорізької АЕС.

Джерело: @dsszzi_official

Теги: #ситуація #держспецзвязок #мобмережа
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