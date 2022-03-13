До Скадовська заїхала колона техніки російських військ – мер

До Скадовська Херсонської області у другій половині дня неділі заїхала колона техніки російських окупаційних військ, повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

"Після обіду до Скадовська заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

Він також зазначив, що російські військові "вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було".

"За рештою пунктів ситуація без змін. Скадовськ – це Україна", - написав Яковлєв.

Джерело: https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/357628016373242