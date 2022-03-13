Семеро людей загинули в результаті ракетних ударів по військовому аеродрому – мер Кропивницького

Семеро людей загинули в результаті авіаудару 12 березня російських військових по військовому аеродрому "Канатове", повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

"В результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджено інфраструктуру. Удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький", - сказав він у відеозверненні в неділю.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/110