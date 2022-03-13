Події

19:10 13.03.2022

Посол України в Ізраїлі подав позов до МВС щодо прийому українських біженців

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед щодо прийому біженців з України.

У позові, як повідомив 12 канал ІТВ, стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом та Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання". Посол зазначив, що вирішив вдатися до подання позову після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.

У позові наголошується на тому, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень для ухвалення одноосібного рішення щодо прийому біженців з України; позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом єврейської держави у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

Раніше МВС продовжило на два місяці термін перебування в Ізраїлі для українських туристів, які легально перебувають у країні.

Теги: #ізраїль #позов #біженці
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