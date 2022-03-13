Події

18:33 13.03.2022

У Луганській області евакуювали 1600 людей - голова Луганської ОВА

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У Луганській області евакуювали 1600 жінок, дітей та літніх людей із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної та Новоайдара, повідомляє голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуйовано 1600 мешканців Луганської області. Маленька перемога - 1600 людей вже скоро відчують спокій і почуватимуться у безпеці. В рамках гуманітарного коридору евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку проводили з міст: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Новоайдар", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Гайдай зазначив, що за можливості "якщо вдасться домовитися і буде тиша", то 14 березня на Луганщині продовжуватимуть евакуацію мирних жителів.

Теги: #евакуація #луганщина
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