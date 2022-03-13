"Інтерпайп" продовжує працювати заради перемоги України - заява

Українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує працювати заради перемоги України над загарбниками, 504 співробітники компанії захищають Україну у лавах Збройних сил і територіальної оборони.

Згідно із заявою компанії, із коштів Благодійного фонду "Відродження регіону" закуплено для бійців частину необхідного обмундирування, зокрема термобілизну, каремати, зимову форму, тактичні рюкзаки, ліки та медичні препарати, перші посилки вже отримані бійцями, триває закупівля іншого спорядження.

"Обробляємо запити військових частин і дніпровських міських лікарень, які допомагають пораненим. Із коштів фонду забезпечили поточну потребу у медпрепаратах, витратних матеріалах, медичному приладді міських клінічних лікарень №4 та №6, а також обласної клінічної лікарні ім. Мечникова", - констатується у заяві.

"Інтерпайп" додав, що продовжує на запит постачати військові частини та підрозділи територіальної оборони Нікополя, Новомосковська та Дніпра металевим емальованим посудом, паливом, інструментами, генераторами, автомобільними запчастинами, трубами, прутом, скобами, плитами, піском та іншими будівельними матеріалами. Окремо передали приблизно 5 тонн труби до запорізького військкомату для виготовлення ліжок.

"Виготовили 26 "буржуйок", 21 із них уже обігріває воїнів. Можемо і більше, звертайтеся. Забезпечили wi-fi в 10 із 18 тимчасових укриттів на території заводів "Інтерпайпу". Тримаємо стрій. Ми зможемо. Ми вистоємо!" - резюмується у заяві компанії.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукцію компанії постачають до більш ніж 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2020 році "Інтерпайп" реалізував 662 тис. тонн готової продукції, зокрема - 192 тис. тонн залізничної продукції. Залізничні продукти продають під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. працівників. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" та електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.