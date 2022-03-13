Влада Ірпеня заборонила в'їзд журналістам у місто - мер

Влада Ірпеня Київської області заборонила журналістам в'їжджати до міста, повідомив мер Олександр Маркушин.

"Від сьогодні ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. У такий спосіб ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також усіх українців - не оприлюднюйте в соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь-що, що вказувало б на їхнє розташування! Це дуже важливо", - написав Маркушин у Телеграм-каналі.