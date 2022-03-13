Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Катару Мохаммед Аль-Тані обговорили шляхи припинення агресії Росії проти України та активізацію гуманітарної допомоги українцям.

"Телефонна розмова із заступником прем'єр-міністра та міністром закордонних справ Катару. Ми обговорили шляхи припинення варварської агресії Росії проти України. Вдячний Катару за активізацію гуманітарної допомоги народу України", - написав Кулеба у Twitter у неділю.