Події

17:19 13.03.2022

Кулеба обговорив із главою МЗС Катару шляхи припинення агресії Росії проти України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Катару Мохаммед Аль-Тані обговорили шляхи припинення агресії Росії проти України та активізацію гуманітарної допомоги українцям.

"Телефонна розмова із заступником прем'єр-міністра та міністром закордонних справ Катару. Ми обговорили шляхи припинення варварської агресії Росії проти України. Вдячний Катару за активізацію гуманітарної допомоги народу України", - написав Кулеба у Twitter у неділю.

Теги: #рф #катар #мзс
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