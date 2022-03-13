Події

17:04 13.03.2022

Зеленський відвідав поранених захисників України

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Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які лікуються у військовому госпіталі, повідомила пресслужба президента.

"У цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області", - зазначається в повідомленні.

Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах. 

Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.   

Теги: #президент #відвідування #госпіталь
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