Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які лікуються у військовому госпіталі, повідомила пресслужба президента.

"У цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області", - зазначається в повідомленні.

Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.

Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.