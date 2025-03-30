Інтерфакс-Україна

Події

20:27 30.03.2025

Харківський шпиталь поновив операції після суботнього обстрілу

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В операційних Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків), що були пошкоджені внаслідок суботньої масованої атаки ворожих БпЛА, поновлено операції.

"Внаслідок нічного влучання шахеда у шпиталі постраждали пацієнти і персонал, були пошкоджені кілька корпусів. Але нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", - повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що це не перша ворожа атака, спрямована проти лыкувального закладу.

"У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин - використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму”, – сказав Хорошун.

У шпиталі зазначають, що не оголошують збору на відновлення закладу, бо сподіваються впоратися власними силами.

Разом з тим у повідомленні наведена інформація щодо поточного збору (на апарат КТ).

Як повідомлялося, пізно ввечері суботи російські загарбники вдарили "шахедом" по військовому шпиталю у Харкові.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566329709073

Теги: #харків #операції #госпіталь

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