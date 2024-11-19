Події

20:06 19.11.2024

Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

1 хв читати
Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали в Києві госпіталь, у якому проходять лікування українські військові.

"Сьогодні ми відвідали українських воїнів, які проходять лікування в госпіталі після поранень на різних напрямках. Відзначив наших захисників орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і військових медиків орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляє пресслужба президента, під час відвідування госпіталю Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які дістали поранень у боях на Курщині, на куп'янському та лиманському напрямках.

Президент подякував воїнам за службу й захист України, а також побажав їм якнайшвидшого одужання.

Крім того, у госпіталі Зеленський і Фредеріксен оглянули операційне обладнання, а також ознайомилися з проєктом будівництва нового приймального відділення.

 

 

Теги: #військовий #госпіталь #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:30 19.11.2024
Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

20:26 19.11.2024
Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

20:20 19.11.2024
Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

17:47 19.11.2024
Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

17:43 19.11.2024
Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

16:55 19.11.2024
Зеленський нагородив держнагородами військових, енергетиків і діячів культури

Зеленський нагородив держнагородами військових, енергетиків і діячів культури

14:07 19.11.2024
У 2025 році амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають бути в кожній громаді з лікувальним закладом - Зеленський

У 2025 році амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають бути в кожній громаді з лікувальним закладом - Зеленський

13:56 19.11.2024
Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України - Зеленський

Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України - Зеленський

13:53 19.11.2024
Необхідно посилити санкції, щоб скоротити можливості РФ вести війну - Зеленський у зверненні до Європарламенту

Необхідно посилити санкції, щоб скоротити можливості РФ вести війну - Зеленський у зверненні до Європарламенту

13:48 19.11.2024
Доки деякі європейські лідери думають про вибори за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну - Зеленський

Доки деякі європейські лідери думають про вибори за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Данії: Зараз час збільшувати нашу підтримку Україні, без самонав'язаних червоних ліній

Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Генштаб ЗСУ: ворог найактивніший на покровському напрямку - 16 атак відбито, три бої тривають

ОСТАННЄ

Європа і Канада мають об'єднатися і забезпечити безпеку України - звернення 79 політиків та інтелектуалів

Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

Одеська область зранку середи переходить на графіки погодинних відключень замість аварійних – ДТЕК

Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

Сибіга: оновлена ядерна доктрина РФ і риторика про застосування ядерної зброї - не більш ніж шантаж

Україна не прийме жодних угод "земля в обмін на мир" – Сибіга

Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

Сибіга і заступник держсекретаря США обговорили оборонну співпрацю та енергетичну допомогу

Україна розслідує 200 екологічних воєнних злочинів - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА