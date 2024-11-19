Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали в Києві госпіталь, у якому проходять лікування українські військові.

"Сьогодні ми відвідали українських воїнів, які проходять лікування в госпіталі після поранень на різних напрямках. Відзначив наших захисників орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і військових медиків орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляє пресслужба президента, під час відвідування госпіталю Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які дістали поранень у боях на Курщині, на куп'янському та лиманському напрямках.

Президент подякував воїнам за службу й захист України, а також побажав їм якнайшвидшого одужання.

Крім того, у госпіталі Зеленський і Фредеріксен оглянули операційне обладнання, а також ознайомилися з проєктом будівництва нового приймального відділення.