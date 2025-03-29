Російський БпЛА типу "Shahed" зруйнував у Харкові військовий госпіталь та житлові будинки - Генштаб

Російські загарбники вдарили "шахедом" по військовому госпіталю у Харкові, повідомляє Генштаб ЗСУ в телеграм-каналі.

"Увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу "Shahed" пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі", - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

В Генштабі атаку по госпіталю охарактеризували як умисний прицільний обстріл медичної установи.

"Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя", - сказано в повідомленні ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22501