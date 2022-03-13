Події

15:36 13.03.2022

Російські окупанти завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці - КДВА

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Російські окупанти завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці - КДВА

Російські військові в неділю завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що один снаряд потрапив до приміщення котельні, там пошкоджено дах, також є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

"Унаслідок вибухової хвилі часткові руйнування дістав і житловий корпус установи", - наголошують у КДВА.

Там додають, що на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал було евакуйовано у безпечне місце. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2543

Теги: #київ #обстріл #інтернат
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