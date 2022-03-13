Глава МЗС Франції оголосив про нові санкції для Росії, які почнуть діяти вже з 13 березня

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відзначив "розмах наслідків санкцій", що вводяться проти Росії, та оголосив новий пакет обмежувальних заходів, які, за його словами, почнуть діяти з цієї неділі.

"У цей момент готується нова серія санкцій, які мають бути застосовні, починаючи з сьогоднішнього дня, тільки-но посли (постпреди країн ЄС у Брюсселі) дійдуть угоди, щоб одночасно заборонити імпорт сталеливарної продукції з Росії, заборонити експорт предметів люксу (до Росії), заборонити будь-які інвестиції в нафтовидобуток та переробні заводи в Росії та розширити (санкційний) список олігархів", - сказав глава французького МЗС у неділю в ефірі радіостанції France Inter.

"Ми додаємо санкції, які негайно набувають чинності", - продовжив міністр, наголосивши, що їх ще ніколи не ухвалювали в Євросоюзі так швидко.

На його думку, санкції ЄС "починають тиснути на Росію і продовжать це робити" та "будуть ще інші", щоб "підняти ціну" для Москви.

Відповідаючи на запитання про можливість подальших санкцій щодо імпорту російських нафти та газу, Ле Дріан послався на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що "не існує табу", "будь-які варіанти на столі".

У Брюсселі, згідно з опублікованим порядком денним, о 16:00 за місцевим часом оголошено позачергове засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER), на якому обговорюватиметься черговий, четвертий, пакет санкцій ЄС щодо Росії.

"(Буде ухвалено) рішення для застосування письмової процедури ухвалення (санкцій Радою ЄС)", - йдеться у публікації.

Звичайна процедура передбачає після погодження проєктів юридичних актів членами COREPER затвердження їх постановою Ради ЄС, яка може ухвалюватися у письмовій формі. Санкції набувають чинності після публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.