Події

13:12 13.03.2022

Розпочато розслідування у зв'язку з обстрілом Яворівського полігону – Офіс генпрокурора

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У зв'язку з авіаударом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області, внаслідок чого загинуло 35 людей та поранено 134, відкрито кримінальне провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, а також ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в неділю.

За інформацією Офісу генпрокурора, 13 березня близько 05.30 ЗС РФ завдали ракетних ударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області та об'єктах військової частини. Унаслідок обстрілу частково пошкоджено інфраструктуру, дані про загиблих та постраждалих ще встановлюються.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

Також Офіс генпрокурора інформує про відкриття кримінального провадження у зв'язку з ракетним ударом по військовому аеродрому та об'єктах військової частини в Івано-Франківську.

В іншому повідомленні Офіс генпрокурора інформує про початок розслідування за фактами авіаударів, завданих окупантом по Миколаєву та Баштанці.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3157

https://t.me/pgo_gov_ua/3158

Теги: #жертви #розслідування #яворів
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