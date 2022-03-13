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13:02 13.03.2022

У Луганській області четверо поліцейських погодилися вступити до лав так званої міліції ЛНР, відкрито справу про держзраду - Офіс генпрокурора

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У Луганській області четверо поліцейських погодилися вступити до лав так званої міліції ЛНР, відкрито справу про держзраду - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру в державній зраді чотирьом співробітникам поліції Луганської області, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 9 березня 2022 р. співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на бік ворога. У ході "працевлаштування" правоохоронці дали згоду на вступ до лав незаконно створеного райвідділу внутрішніх справ так званого МВС "ЛНР", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у неділю.

За інформацією відомства, 10 березня поліцейські склали присягу на вірність "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ.

"Наразі вирішується питання про винесення ухвали про затримання підозрюваних з метою приводу в порядку ст. 615 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого в Краматорську", - інформують в Офісі генпрокурора.

Теги: #зрада #луганщина
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