ДБР підозрює у держзраді двох чиновниць кримінально-виконавчої служби

Державне бюро розслідувань викрило на держзраді двох посадових осіб кримінально-виконавчої служби, одну з них затримано на Одещині, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10", - йдеться у повідомленні бюро в телеграм-каналі.

За інформацією ДБР, під час окупації Херсонської області посадовиця перейшла на бік ворога й обійняла посаду у створеному окупантами "управлінні служби виконання покарань у Херсонській області".

"Вона "зливала" окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мін'юсту. Обом чиновницям повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - наголошується в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту затримана й перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.